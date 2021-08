Il calciomercato entra nel vivo ed il Milan è pronto ad accogliere un nuovo trequartista: c’è il gradimento di Pioli

Sono ore caldissime per il calciomercato rossonero che entro il prossimo 31 agosto, data della chiusura ufficiale della sessione estiva, vedrà l’approdo di un nuovo trequartista alla corte di mister Pioli. Maldini e Massara lavorano senza sosta con diversi nomi ancora in ballo per il Milan 2021/22, ed uno, in particolare, estremamente gradito all’allenatore emiliano. Il noto giornalista Rudy Galetti ha parlato su Twitter di una intrigante possibilità da tempo ventilata per la trequarti del Milan: James Rodriguez. Il colombiano è in partenza dall’Everton ed i rossoneri restano in prima fila. Galetti ha ripostato un messaggio che lascia spazio a pochi dubbi, con le dichiarazioni di mister Pioli ben propenso ad accogliere l’ex Monaco in quel di Milanello: “Intercettato Pioli per le vie del centro di Milano: “Chi vorrei come trequartista del Milan? James Rodriguez”. Parole che non lasciano scampo a dubbi su quello che, probabilmente, potrebbe essere l’ultimo rinforzo di peso per la squadra meneghina.

Calciomercato Milan, Pioli ‘conferma’ James Rodriguez

James Rodriguez nell’ultima stagione, al netto di alcuni infortuni, ha accumulato 26 presenze con 6 reti e ben 9 assist in 2046′ totali tra campionato e coppe.

Adesso, il colombiano, può essere la ciliegina sulla torta della squadra rossonera che domenica esordirà a San Siro nel secondo match di campionato contro il Cagliari.

Situazione, dunque, in via di definizione con James Rodriguez che può avvicinarsi, nelle prossime ore, al Milan.