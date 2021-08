La Roma non molla l’obiettivo a centrocampo e in queste ultime ore di calciomercato spunta un altro nome dalla Bundesliga

Le ultime ore di calciomercato si prospettano incandescenti per le big d’Italia e non solo. In Serie A sono diverse le squadre che devono completare la rosa con un ultimo tassello. La Juventus cerca un altro attaccante e spinge per il centrocampista, il Milan ci prova per un altro trequartista da alternare a Brahim Diaz, la Roma spera di mettere l’ultimo mattone nella rosa di Mourinho, regalando allo Special One un centrocampista dinamico e di qualità. Ecco che allora spunta il nome di Corentin Tolisso: il francese potrebbe lasciare il Bayern Monaco in queste ultime ore di mercato, come riportato da ‘4-4-2.com’. Con il contratto in scadenza tra un anno, i bavaresi chiedono circa 10 milioni di euro per il suo trasferimento ma lo scoglio più grande è quello dell’ingaggio, di circa 7 milioni di euro a stagione, fuori portata per le possibilità della Roma.

Calciomercato Roma, Tolisso può arrivare last-minute: ostacolo ingaggio

Il Bayern Monaco ha chiuso il colpo Marcel Sabitzer. L’allenatore del club bavarese, Julian Negelsmann, lo ha voluto fortemente, avendolo già avuto durante la sua precedente esperienza al Lipsia. Ecco che per Tolisso lo spazio potrebbe diminuire notevolmente e la Serie A potrebbe rappresentare per lui un’occasione per rilanciarsi.

Anche la Juventus rimane all’orizzonte per il centrocampista classe ’94, anche se i bianconeri stanno dando la priorità al ritorno di Miralem Pjanic. La Roma ha poche ore per cercare di portare a termine l’operazione ma deve superare lo scoglio dell’ingaggio.