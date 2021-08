Calciomercato, Conte torna in Premier League | Richiesta monstre

Antonio Conte potrebbe ritornare in Premier League e avrebbe già reso nota la richiesta del nuovo stipendio

Dopo aver vinto lo scudetto e lasciato l’Inter, Antonio Conte si trova attualmente senza squadra. All’allenatore non è andato giù il progetto ridimensionato del club nerazzurro, che ha visto partire elementi del calibro di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, sostituiti dai vari Dzeko, Correa -chiesto espressamente da Inzaghi– e Dumfries. Buoni elementi, ma evidentemente non abbastanza per Conte. Le panchine delle big di Serie A sono tutte occupate da grandi allenatori, ecco perché potrebbe ripartire dalla Premier League. Un campionato che gli ha dato grosse soddisfazioni ai tempi del Chelsea.

Conte-Arsenal, la richiesta dell’ingaggio

La big più in difficoltà in Premier League è indubbiamente l’Arsenal, che ha perso tre match consecutivi con Brentford, Chelsea e Manchester City. La manita contro i Cityzens ha dato una brutta botta a Mikel Arteta, finito nel mirino delle critiche anche per la difesa composta da Chambers e Holding e le rispettive prestazioni. Conte potrebbe essere il futuro allenatore dell’Arsenal, la sua richiesta d’ingaggio si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro a stagione. Ciò renderebbe l’ex allenatore dell’Inter uno dei più pagati al mondo.