La Roma non si ferma e conquista la quarta vittoria su quattro gare ufficiali disputate . Doppietta per Pellegrini e primo gol in giallorosso per Abraham.

Jose Mourinho fa ingranare la quarta alla Roma, portando i giallorossi a espugnare il campo della Salernitana con il risultato di 0-4 e guidando la squadra al poker di vittorie consecutive in gare ufficiali. Dopo un primo tempo in cui gli uomini schierati in campo da Castori riescono ad arginare gli attacchi dei capitolini, a inizio ripresa Lorenzo Pellegrini sblocca il match e indirizza la gara nella direzione a senso unico che indica il risultato finale. È Jordan Veretout a siglare la rete del raddoppio al 52′. Poi, al 69′, spazio alla prima gioia in giallorosso di Tammy Abraham, che raccoglie un suggerimento di Carles Perez e segna il momentaneo 3-0. Dopo aver aperto le danze, le chiude lo stesso Pellegrini al 79′ con un tiro che si insacca all’incrocio.

Salernitana-Roma 0-4, tabellino e classifica

RETI: 48′ Pellegrini (R), 52′ Veretout (R), 69′ Abraham (R), 79′ Pellegrini (R)

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Aya, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida (68′ Zortea), Coulibaly, Di Tacchio, Obi (68′ Capezzi), Ruggeri; Lassana Coulibaly (56′ Simy), Bonazzoli (84′ Kristoffersen).

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina (82′ Calafiori); Cristante, Veretout (83′ Diawara); Carles Perez (78′ Shomurodov), Pellegrini, Mkhitaryan (70′ El Shaarawy); Abraham (83′ Borja Mayoral).

CLASSIFICA: Inter 6, Lazio 6, Napoli 6, Roma 6, Milan 6, Udinese 4, Atalanta 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Juventus 1, Spezia 1, Cagliari 1, Sampdoria 1, Torino 0, Empoli 0, Fiorentina 0, Venezia 0, Genoa 0, Verona 0, Salernitana 0