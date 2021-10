Ancelotti fa lo sgarbo al Milan: il Real Madrid tenta il colpo

Il Milan gode di un momento straordinario ma intanto monitora il calciomercato dove potrebbe esserci una novità a sorpresa

È stato un avvio di stagione importantissimo per il Milan, che ha collezionato quasi esclusivamente successi in questo mese e mezzo di Serie A ad eccezione del pareggio di Torino contro la Juventus e non vuole più fermarsi per ambire allo scudetto. La vetta dista soltanto due punti ed è occupata dal Napoli che è a punteggio pieno.

Dall’ultima gara prima del primo lockdown a oggi, i rossoneri hanno avuta una crescita impressionante e continua e dall’obiettivo Champions League si è passati ad ambire sempre a posizioni più importanti. Anche i calciatori sono cresciuti costantemente e ora aumentano le richieste dalle big.

Calciomercato Milan, pericolo Kjaer: sgarbo di Ancelotti

Tra i calciatori che sono migliorati tanti in questi mesi con Pioli c’è anche Simon Kjaer, che è diventato ormai un elemento fondamentale del reparto arretrato. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, però, sulle sue tracce sembrerebbero esserci le grandi d’Europa che vorrebbero rinforzare la difesa e potrebbe fare un tentativo anche Carlo Ancelotti per il suo Real Madrid.

L’ex tecnico rossonero dunque potrebbe fare uno sgarbo al Milan ma occhio anche al Liverpool che potrebbe provare di lottare con i ‘Blancos’ per Kjaer.