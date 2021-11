Maxi offerta per Vlahovic: il Borussia Dortmund mette tutti ko

La Fiorentina osserva le offerte in arrivo per Vlahovic e c’è una proposta del Borussia Dortmund che può battere Conte e la Juventus

È ancora incerto il futuro di Dusan Vlahovic, che sta continuando a incantare con la maglia della Fiorentina ed è seguito da tante big in tutta Europa. Ci sono anche squadre di Serie A interessate come la Juventus ma l’affare risulta tutt’altro che semplice per via della troppa concorrenza.

Calciomercato, il Borussia Dortmund batte Conte e la Juventus: l’offerta per Vlahovic

Anche il Borussia Dortmund è sulle tracce di Vlahovic ed è pronto all’assalto per battere sia la Juventus che Antonio Conte, che vorrebbe il serbo nel suo Tottenham. Per convincere la Fiorentina, il club tedesco sarebbe disposto a mettere sul piatto il talento Youssoufa Moukoko, classe 2004 che si è già messo in mostra in Prima Squadra.

Oltre a lui, il Borussia sarebbe disposto a mettere sul piatto anche 50 milioni di euro. Un’offerta sicuramente importante per la Fiorentina che potrebbe anche decidere di spedire in Germania il proprio bomber e mettere da parte gli interessi delle big italiane più il Tottenham di Conte.

Domenica Vlahovic ha siglato una tripletta confermando di essere un calciatore importante ed ha ancora ampi margini di crescita visto che si tratta di un classe 2000.