Italia, tutte le combinazioni per qualificarsi al Mondiale

Ultima giornata del girone per qualificarsi ai Mondiali: l’Italia cerca l’accesso diretto e spera nella giusta combinazione di risultati

È una giornata decisiva per l’Italia, che quest’oggi sfiderà l’Irlanda del Nord in trasferta a Belfast per provare a conquistare l’accesso diretto al Mondiale in Qatar del 2022. Gli azzurri vogliono evitare a tutti i costi di andare ai play off che sono sempre un’insidia e a novembre 2017 hanno tolto la possibilità di andare in Russia. Agli spareggi poi si disputerebbe un mini torneo da quattro squadre con semifinale e finale secca: c’è il rischio di ritrovarsi il Portogallo o anche l’Olanda visto che martedì si giocherà la qualificazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter, assalto per le fasce: scambio possibile

Italia, cosa serve per accedere ai Mondiali già questa sera

L’Italia parte con un vantaggio di due gol fatti in più rispetto alla Svizzera, che possono rivelarsi decisivi anche per la differenza reti. In caso di arrivo a pari punti infatti si vedrà proprio questo dato, poi i gol fatti e poi la squadra che ha segnato di più in trasferta nei due scontri diretti (ovvero la Svizzera).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter ‘tradita’ da Raiola: va alla Juventus gratis

L’Italia vincendo questa sera si qualificherebbe in caso di pareggio o dunque sconfitta della Svizzera ma non solo. Se la Svizzera potrebbe vincere con solo un gol di scarto in più rispetto all’Italia, a qualificarsi sarebbero comunque gli azzurri. Stessa situazione se la Svizzera doveva vincere con due gol di scarto in più ma facendo soltanto un gol in più dell’Italia (es. Irlanda del Nord-Italia 1-2 e Svizzera-Bulgaria 3-0): in questo caso, con la differenza reti alla pari si andrebbero a vedere i gol fatti e sarebbero ancora avanti gli azzurri.

LEGGI ANCHE >>> Assalto Zidane al bomber | Non c’è scampo per la Juve e Conte

Pertanto, per qualificarsi la Svizzera avrà bisogno di vincere con due gol di scarto in più rispetto all’Italia e realizzando anche due reti in più, ad esempio Irlanda del Nord-Italia 0-2 e Svizzera-Bulgaria 4-0 non premierebbe gli azzurri. In caso di pareggio di entrambe le squadre, a passare sarebbe l’Italia mentre in caso di sconfitta si andrebbe a guardare ancora una volta la differenza reti.