Calciomercato, Inter ‘tradita’ da Raiola: va alla Juventus gratis

La Juventus pianifica le prossime mosse, con un'inattesa alleanza con Raiola all'orizzonte: colpaccio dall'Inter



Un duello a distanza, sul campo, che sta registrando rendimenti fino ad ora decisamente diversi. Juventus ed Inter, però, potrebbero intrecciare i propri destini in ottica calciomercato che, non solo l’anno prossimo, rischia di regalare non poche sorprese tanto per i campioni d’Italia quanto per la ‘Vecchia Signora’. In tal senso, i bianconeri starebbero architettando una clamorosa operazione di mercato, nel 2023, che lascerebbe decisamente a bocca aperta Marotta e Ausilio.

La Juventus, con la forte complicità di Mino Raiola, può dunque apparecchiare una incredibile beffa alla ‘Beneamata’ per il giugno 2023. Il club torinese trama con Raiola e punta il top player di Simone Inzaghi, a scadenza tra un anno e mezzo e che potrebbe salutare a parametro zero, accasandosi proprio in bianconero. Si tratta di Stefan de Vrij, perno insostituibile della retroguardia nerazzurra e che ha già collezionato 15 presenze, 1311′ in campo ed 1 rete.

Inter, che beffa: ci provano Raiola e la Juventus

Un profilo dal sicuro rendimento per la retroguardia, assolutamente da rinforzare, di Allegri. L’olandese, a 31 anni, potrebbe firmare ‘gratis’ con la Juventus grazie proprio alla complicità di Raiola, agente dell’ex Lazio che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo.

L’approdo di de Vrij a zero, dunque, potrebbe davvero prendere corpo con il potente procuratore alleato, a sorpresa, della società torinese.

Situazione dunque in divenire, con l’Inter che rischia un clamoroso addio gratis: de Vrij, nel 2023, potrebbe rinforzare la retroguardia della Juventus.

