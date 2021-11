Calciomercato Milan e Inter, assalto per le fasce: scambio possibile

Derby di mercato ancora per Milan e Inter sempre protagoniste sul fronte calciomercato: scambio possibile per rinforzare le fasce

Settimane decisive in vista della sessione invernale di calciomercato. Milan e Inter sono sempre al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli e Inzaghi: colpo possibile grazie allo scambio suggestivo

Le due compagini milanesi hanno messo gli occhi sul laterale del Torino, Wilfried Singo, che ha disputato fin qui sotto la gestione Juric prestazioni convincenti. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e così il classe 2000 potrebbe rappresentare una plusvalenza per il club di Cairo.

Calciomercato Milan e Inter, da Pobega a D’Ambrosio: i possibili affari

In maglia granata si sta mettendo in luce il giovane centrocampista, Tommaso Pobega, arrivato in prestito secco proprio dal Milan nelle ultime ore di calciomercato. Così la società rossonera potrebbe stipulare un accordo con uno scambio importante. Invece, per quanto riguarda l’Inter il profilo interessante sarebbe quello di D’Ambrosio: per lui si tratterebbe di un gradito ritorno a ‘casa’ visto che si è imposto nel calcio che conta proprio in maglia granata.

Singo resta nel mirino delle big d’Italia, tra cui Milan e Inter che potrebbero far inserire nella trattativa profili graditi alla società torinese.