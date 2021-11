Sfuriata di Agnelli: “Qualcuno non ha dato tutto quello che doveva”

Dichiarazioni forti quelle del presidente della Juventus Andrea Agnelli riprese dalla Serie ‘All or Nothing’

Non è un mistero. La stagione che sta attualmente vivendo la Juventus è ben lontana dalle aspettative, sin dal ritorno di Allegri a Torino. Il popolo bianconero, dopo la pesante sconfitta europea in casa del Chelsea, si aspetta una reazione immediata in campionato per continuare a sperare, quantomeno, in un piazzamento Champions. Situazione delicata come delicata è stata quella legata alla breve era Pirlo. Ed è proprio in tal senso che la serie ‘All or Nothing’, distribuita da Amazon Prime Video, ha raccontato diversi retroscena dell’ambiente Juventus a partire dalla decisione del patron Agnelli di puntare per la panchina bianconera sul ‘Maestro’.

Il presidente della Juventus in una riunione con lo staff, come riportato dalla serie, ha parlato di quello che sarebbe poi stato il futuro della ‘Vecchia Signora’, in mano a Pirlo. “Sono 10 anni che sono presidente della Juve. Se guardo l’anno scorso, al di là dei risultati sportivi – ve lo dico dal cuore – è stato un anno di m****. Qualcuno qui dentro non ha dato tutto quello che doveva. Se penso a tutti gli sforzi che hanno fatto le donne e gli uomini della Juventus. Siamo 800, si va in campo in 800, si vince e si perde in 800″.

Pirlo alla Juventus, la rivelazione di Agnelli

“Siamo un gruppo che deve andare unito sempre nella stessa direzione. Abbiamo fatto una scelta in cui credo tantissimo che è quella di Pirlo, ora sta nel gruppo seguirlo sempre e comunque quotidianamente”.

Andrea Agnelli ha poi aggiunto sull’annata chiusa poi al quarto posto in Serie A : “Sarà un anno difficile, io torno con l’entusiasmo di una volta”.

“Chiunque cercherà di toccare anche uno solo di voi”, la conclusione di Agnelli, “prima passerà sul mio corpo. Al resto pensateci voi”.