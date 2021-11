Calciomercato Roma, parte la caccia all’esterno | Mourinho sfida Inzaghi

Nella ricerca di un difensore di fascia che funga da alternativa a Rick Karsdorp, la Roma ha messo gli occhi su un giocatore conteso anche dall’Inter di Simone Inzaghi

È partita la caccia all’esterno in casa giallorossa. La mancanza di alternative di fascia credibili – soprattutto a destra, considerando che a breve potrebbe rientrare Leonardo Spinazzola sulla corsia opposta – nello schieramento di José Mourinho ha convinto Tiago Pinto a muoversi per accontentare il portoghese. C’è già una lista di papabili nell’agenda del dirigente lusitano.

Il primo nome in agenda, per il quale la Roma sta operando un pressing forsennato da settimane sul Manchester United, è Diogo Dalot, il difensore che ha militato nel Milan nella scorsa stagione. La difficoltà di arrivare ad un accordo col club inglese avrebbe però spinto la società giallorossa a correggere il tiro, ritornando sul mercato italiano. Il nome gradito a Mourinho milita nella Sampdoria, ed è già corteggiato dall’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato, Mourinho sfida Inzaghi per Bereszynski

Il calciatore conteso dai due club, che si sfideranno sabato 4 dicembre all’Olimpico per un match che promette scintille, è Bartosz Bereszynski, il difensore in forza alla Sampdoria. Il 29enne polacco è entrato nelle mire di Inter e Roma per la sua affidabilità e per la sua esperienza già maturata nel campionato italiano. Con 141 presenze totali con la maglia dei blucerchiati, Bereszynski potrebbe essere un’utile alternativa a Darmian nel caso dei nerazzurri, e al già citato Karsdorp tra le fila giallorosse.



Qualora dovesse defintivamente tramontare la pista Dalot, la Roma si butterebbe a capofitto sul polacco, avendo più necessità dell’Inter – che avrebbe anche un certo Dumfries su quella corsia – di tappare un buco nell’organico che il giovane Bryan Reynolds non è riuscito mai a colmare.

