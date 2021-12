Antonio Conte sta cercando di riportare il Tottenham nelle parti alte della Premier League. Non è convinto di un giocatore, obiettivo di mercato di Milan, Inter e Ajax

Antonio Conte sta prendendo le misure nella sua nuova avventura in Premier League. Dal suo arrivo sulla panchina del Tottenham ha conquistato due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Sorprende in particolare il ko in Conference League sul campo del Mura. In campionato invece, nulla è compromesso: gli Spurs sono a quattro punti dalla zona Champions ed hanno una partita in meno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta pesca in casa Juventus!

L’allenatore salentino ha cercato fin dal primo giorno di stabilire un rapporto con i giocatori. Non è stato così con tutti secondo Mike Verweij del ‘De Telegraaf’. Come riporta ‘Sportwitness.co’, Conte non avrebbe instaurato rapporti con Steven Bergwijn, attaccante olandese cresciuto nelle fila del PSV Eindoven: “Non crede in lui. Conte si era già opposto quando l’Inter era interessata al trasferimento di Bergwijn dal PSV.”L’avventura dell’olandese al Tottenham potrebbe concludersi tramite Paratici nella prossima sessione di calciomercato. L’Inter sarebbe ancora sul giocatore assieme ai cugini del Milan. Entrambe dovranno vedersela con l’Ajax, al momento in vantaggio.

LEGGI ANCHE >>> Lo scambio intriga la Juventus, risposta perentoria del Milan

Calciomercato, Conte scarta l’attaccante: Ajax in vantaggio su Milan e Inter

Antonio Conte non ha ancora schierato Steven Bergwijn. L’olandese è arrivato al Tottenham nella stagione 2019/2020, totalizzando 4 reti in 60 presenze ufficiali. Classe 1997, è cresciuto nel Psv dove ha realizzato più di 30 gol con la prima squadra. Ora il suo destino sembra essere lontano da Londra.

LEGGI ANCHE >>> L’attacco del Milan non convince, è ancora flop: c’è la frecciata

Secondo ‘Sportwitness.co’, Conte avrebbe detto soltanto due parole in poco meno di un mese all’attaccante. Una situazione che favorirebbe il suo rientro in Olanda, questa volta all’Ajax, interessata a prelevarlo in prestito. I biancorossi sono pronti al sorpasso su Milan e Inter ma prima hanno la necessità di cedere David Neres.