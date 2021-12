Juventus, doppio ultimatum del Barcellona: occasionissima a zero

La Juventus sogna il colpaccio per la prossima estate: crescono i dubbi del Barcellona, possibile addio a zero

È un momento particolare quello che sta vivendo Ousmane Dembele, che ha il contratto in scadenza con il Barcellona e il suo futuro è più in bilico che mai. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2022 a giugno e potrebbe anche non esserci il rinnovo, visto che per ora restano più dubbi che mai.

Calciomercato Juventus, doppio ultimatum Dembele: occasione per Cherubini

Dalla Spagna hanno fatto il punto della situazione in merito a Ousmane Dembele, che è seguito anche dalla Juventus. Per il ‘Mundo Deportivo,’ il Barcellona sarebbe stanco del tira e molla e vorrebbe una risposta sul rinnovo non oltre metà dicembre, per cui la situazione dovrebbe risolversi a breve.

Secondo ‘Sport’, invece, gli agenti di Dembele avrebbero posto il veto assoluto: non entrerà in nessuno scambio a gennaio. Qualora dovesse esserci la rottura totale, potrebbe arrivare una buona notizia per la Juventus in quanto potrebbe tentare il colpo a zero nella prossima estate.

I bianconeri non vivono un gran momento e vogliono rinforzarsi senza però spendere troppo: un colpo come Dembele sarebbe sicuramente importante.