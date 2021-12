Milan, Rangnick soffia il titolare: con lui anche Donnarumma

Il Milan potrebbe perdere il proprio pezzo da novanta: ci prova Rangnick che tenta anche l’assalto per Donnarumma

È una stagione importante quella vissuta dal Milan, che ha collezionato ben 32 punti e continua a lottare per conquistare lo scudetto. I rossoneri vanno all’inseguimento del Napoli e possono ancora ambire a vincere lo scudetto che manca da ormai dieci anni. Intanto la società continua a lavorare sul calciomercato e si cerca una soluzione anche per le uscite.

Calciomercato Milan, rinnovo Kessie più lontano: si inserisce lo United. C’è anche Donnarumma

Dopo aver perso Calhanoglu e Donnarumma a zero, il Milan lavora per non fare lo stesso con Franck Kessie ma più passano le settimane e più la situazione si fa complicata. L’affare a zero stuzzica diversi club e ora sulle sue tracce potrebbe esserci anche il Manchester United.

Con Ralf Rangnick in panchina infatti i ‘Red Devils’ potrebbero puntare proprio su Kessie per rinforzare il proprio centrocampo. C’è ancora una distanza notevole tra l’ivoriano e per questo l’addio sembra essere sempre più vicino e lo United potrebbe accontentare le richieste di stipendio da quasi 10 milioni all’anno.

Il Manchester United di Rangnick potrebbe anche pensare di ingaggiare Gianluigi Donnarumma visto che sta trovando poco spazio con il Paris Saint-Germain.