Juventus, assalto improvviso: scambio due per uno, Inter e Milan ko

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e potrebbe esserci uno scambio a sorpresa in Premier League: beffa per la Serie A

La Juventus si è leggermente ripresa in queste ore e ieri è tornata al successo vincendo per 0-2 contro la Salernitana in trasferta. Una vittoria che non risolve tutti i problemi ma sicuramente ridà morale e fiducia per continuare a lavorare e provare a programmare le prossime sfide con maggiore serenità.

Calciomercato Juventus, assalto a Kulusevski: scambio due per uno e beffa in Serie A

Intanto, mentre la squadra è concentrata sul campo, la società pensa al calciomercato e anche agli assalti in arrivo dall’esterno. L’Arsenal starebbe pensando di pescare in casa Juventus e vorrebbe cercare il colpo Dejan Kulusevski, provando a mettere sul piatto due calciatori.

I ‘Gunners’ potrebbero fare subito l’offerta cercando lo scambio due per uno, inserendo in trattativa Xhaka e Lacazette. Qualora l’affare andasse in porto, arriverebbe una beffa per le compagini di Serie A che avevano mostrato interesse ai due calciatori nelle scorse settimane.

Inter e Milan avevano pensato a Lacazette mentre la Roma ha messo da tempo nel mirino Xhaka, ma entrambi i calciatori potrebbero diventare bianconeri.