Calciomercato Inter, pronta l’offerta: superata la Juventus

L’Inter prepara un nuovo assalto per l’attaccante di Serie A: pronto lo scambio più soldi per battere la Juventus

È un momento straordinario quello che sta vivendo Gianluca Scamacca, che sta incantando tutti con la maglia del Sassuolo grazie alla realizzazione di reti pesanti e anche di pregevole fattura. Dopo aver punito il Milan, il classe 1999 ha realizzato una rete anche contro il Napoli che ha riaperto l’incontro prima del 2-2 definitivo.

Calciomercato Inter, pronta l’offerta per Scamacca: superata la Juventus

Il rendimento di Gianluca Scamacca ha chiaramente attirato le attenzioni delle big del campionato italiano. Sulle sue tracce c’è la Juventus ma non solo: anche l’Inter è interessata e tenterà l’assalto nelle prossime settimane, per cui potrebbe essere anche un derby d’Italia per l’attaccante del Sassuolo.

Il suo valore potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro e la società nerazzurra avrebbe già un’idea per abbassare la possibile spesa. L’intenzione infatti sembra essere quella di mettere sul piatto l’intero cartellino di Satriano, che ha una valutazione che si aggira sui 7-8 milioni di euro.

Qualora il Sassuolo dovesse accettare l’offerta, allora arriverebbe una beffa per la Juventus direttamente dai rivali dell’Inter.