Donnarumma al PSG, retroscena clamoroso sulla scelta di Leonardo

Gianluigi Donnarumma è approdato al PSG durante la scorsa estate: spunta il retroscena sulla firma dell’ex milanista

È stato uno dei trasferimenti più chiacchierati dell’estate. Gianluigi Donnarumma, dal Milan, a zero, al PSG. Il portiere classe 1999 non ha però trovato fortuna, fino ad ora, agli ordini di Pochettino. Il tecnico continua a puntare forte su Keylor Navas e per il portiere campione d’Europa non c’è pace, nonostante il premio Yashin conquistato come miglior portiere del 2021. In tal senso, dalla Francia, spunta un’intrigante retroscena riguardante la firma dell’ex Milan con il club di Al-Khelaifi. ‘Le10sport.com‘ ha riportato le dichiarazioni a ‘RMC Sport‘ di Jerome Rothen, che ha rivelato quello che è stato il motivo scatenante per cui il ds del PSG Leonardo ha deciso di puntare forte su Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, asse Juventus-Milan: prestito a gennaio e ‘promessa’ con Raiola

Nonostante le prestazioni super di Keylor Navas, il talentuoso portiere azzurro è comunque atterrato in quel di Parigi alla corte di Pochettino, per espressa scelta di Leonardo. “Due anni fa Leonardo, nello spogliatoio, si è trovato davanti i calciatori che gli hanno detto che non li difendesse abbastanza”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, è fatta: scippo in Serie A | Reazione immediata

Donnarumma-PSG: la ‘vendetta’ di Leonardo

Il confronto deciso è avvenuto con uno dei titolarissimi di Pochettino: Keylor Navas: “Lui e Cavani hanno parlato duramente con il ds. L’attaccante è andato via per Icardi, sul portiere però non ha potuto nulla perchè è il migliore al mondo“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex PSG ha poi concluso sulla situazione riguardante Donnarumma in quel di Parigi: “Pochettino non ha voluto Donnarumma ma (Leonardo) ha voluto dimostrare che, adesso, con una stella in squadra Keylor Navas giocherà di meno”.

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Calciomercato Milan, ko Kjaer: scelto il sostituto a gennaio

Un attacco dunque all’estremo difensore costaricano che nei prossimi mesi dovrà difendere il suo posto da titolare dagli assalti di Donnarumma, apparentemente ‘preferito’ da Leonardo.