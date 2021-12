La Roma cerca rinforzi: nuova idea di scambio con l’Inter

La Roma vuole rinforzare il proprio centrocampo e cerca l’affare con l’Inter: nuova idea di scambio per i prossimi mesi

È un buon campionato quello che sta vivendo l’Inter, che è sicuramente soddisfatta dei risultati avuti visto che ha già raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League è intanto è in piena lotta per provare a conquistare il primo posto in classifica in Serie A e confermarsi campione d’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Haaland mollato, si punta tutto su Chiesa: super offerta

Calciomercato Inter, la Roma pensa allo scambio: l’obiettivo è Gagliardini

La società intanto pensa anche al futuro e potrebbe esserci un’operazione di cal0ciomercato a sorpresa con la Roma. Il club giallorosso infatti starebbe pensando di preparare uno scambio con i nerazzurri e includere nell’affare Chris Smalling, visto che ha il contratto in scadenza nel mese di giugno 2023.

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo e addio, il Napoli ha deciso: 50 milioni

La Roma dunque starebbe pensando di cedere il proprio difensore centrale per non perderlo a zero o non vedere il suo prezzo svalutare. L’idea potrebbe essere quella di cercare lo scambio per Roberto Gagliardini, visto che anche lui terminerà il suo contratto con l’Inter nel mese di giugno 2023.

LEGGI ANCHE >>> Rifiuta la super offerta in Spagna, la Juventus ora ci crede per il top

In ogni caso, l’intenzione dei nerazzurri sembrerebbe essere quella di non accettare un’offerta simile nella prossima sessione di calciomercato.