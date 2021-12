Serie A, solo un pari per la Juve col Venezia: Aramu risponde a Morata

Il Venezia ferma la Juventus tra le mura di casa, la partita finisce 1-1: al gol nel primo tempo di Morata ha risposto Aramu

Un pareggio che sa di sconfitta quello della Juventus contro il Venezia. L’insidiosa trasferta dei bianconeri è terminata sul punteggio di 1-1. Dopo l’iniziale vantaggio nel primo tempo con il tap-in vincente di Morata, è arrivata la risposta di Aramu nella ripresa con un gran sinistro dalla distanza che ha trafitto Szczesny.

Gli animi si sono accesi al minuto 63 per una mancata doppia ammonizione ad Ampadu da parte dell’arbitro. Il centrocampista arancioneroverde ha commesso un fallo tattico non sanzionato dall’arbitro con il cartellino. Oltre al danno anche la beffa per la ‘Vecchia Signora’, che al minuto 11 ha perso Dybala per infortunio e ora si teme un lungo stop. Altro passo falso da parte di Allegri e i suoi, che rischiano di aumentare la distanza dal quarto posto.

LEGGI ANCHE>>> Accordo con la Juventus, che ‘sgarbo’ all’Inter: fa tutto Raiola

Serie A, Venezia-Juventus 1-1: tabellino e classifica

Ecco il tabellino della partita e la classifica.

Venezia-Juventus 1-1: 32′ Morata (J), 55′ Aramu (V)

LEGGI ANCHE>>> Venezia-Juventus, due bianconeri nella bufera: “Giochiamo in 10”

CLASSIFICA Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina* 30, Juventus* 28, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Hellas Verona 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Sampdoria* 18, Udinese, Venezia* 16, Spezia 12, Cagliari 10, Genoa* 10, Salernitana* 8.

*Una partita in più