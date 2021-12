Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: duello in Premier League

Sirene dalla Premier League per il centrocampista della Serie A. Sul giocatore c’è anche un forte interesse della Juventus

Dopo il pareggio esterno con il Venezia, la Juventus è attesa dalla trasferta di Bologna nel penultimo appuntamento del 2021. I bianconeri sono apparsi indietro su più fronti, dimostrando lacune a centrocampo e in attacco. Non a caso, i dirigenti sono al lavoro per rinforzare la rosa nei due reparti nelle prossime sessioni di calciomercato. In particolare, Cherubini starebbe preparando un colpo per giugno.

Il centrocampista che farebbe comodo alla Juventus si chiama Sergej Milinkovic-Savic. Il suo rendimento si mantiene sempre ad alti livelli, nonostante il cambio sulla panchina della Lazio. Il serbo ha infatti totalizzato cinque reti e cinque assist nelle sedici partite disputate in Serie A, dimostrando di essere uno dei centrali più forti del torneo. Il colpo non è facile, sia per le pretese di Lotito, sia per le concorrenti con le quali dovrà ‘sfidarsi’ la Juve.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic è stato uno dei simboli della Lazio di Simone Inzaghi e continua ad essere un leader anche con Sarri. Sono 269 le sue presenze con la maglia biancoceleste, impreziosite da 52 reti e ben 49 assist. Un punto di riferimento per tutto l’ambiente laziale che potrebbe lasciare Formello soltanto in caso di un’offerta monstre.

Oltre alla Juventus, ci sarebbero anche delle squadre inglesi sul centrocampista serbo. A 26 anni, la Premier League rappresenterebbe una ghiotta occasione per il laziale. Per il momento, si esclude invece un possibile approdo al Milan.