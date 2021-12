Inter, rinnovo del titolare in bilico: distanza siderale

L’Inter sta lavorando per il futuro e pensa anche al rinnovo del titolare: distanza siderale tra le parti, il nuovo piano

È un grande momento quello che sta vivendo l’Inter, che ha preso il volo in campionato e non si sta fermando più da diverse settimane. I nerazzurri migliorano di giornata in giornata e hanno ridotto in poco tempo il gap con il Napoli portandosi in vetta nella classifica di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Inter ko, affare in stand-by: il Milan scatena il derby

Calciomercato Inter, rinnovo Perisic sempre più in bilico

Ieri è arrivato un altro successo schiacciante per 5-0 contro la Salernitana. È andato ancora in gol anche Ivan Perisic, che sta mettendo in mostra tutte le sue qualità ed ha siglato quattro reti in campionato fino a questo momento. Su di lui però c’è anche da risolvere il rebus contratto.

LEGGI ANCHE >>> Cessione a gennaio, il Napoli offre un ‘tesoretto’ alla Juventus

Il croato infatti è legato all’Inter fino a giugno 2022 e la società vorrebbe trattenerlo per più tempo. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, però, il rinnovo sembrerebbe essere bloccato al momento. Il calciatore e il suo entourage chiederebbero 6 milioni all’anno mentre l’Inter può fermarsi sui 3.5 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Annuncio dalla Spagna, la Juventus fiuta il colpo: 30 milioni

Al momento dunque c’è parecchia distanza tra le parti, che però avrebbero rinviato ogni discussione a febbraio per vedere se intanto si abbasseranno le pretese del calciatore.