Calciomercato, Ronaldo cambia tutto | Vuole partire, sogno in attacco

L’ingombrante presenza di Cristiano Ronaldo rischia di cambiare il destino di più di un collega di reparto: dopo Edinson Cavani, c’è un altro insoddisfatto che potrebbe andar via

Nella tribolata stagione – dove però è ancora tutto possibile – del Manchester United, è cambiato il tecnico, è cambiato il modulo di gioco, ma una costante resta. Cristiano Ronaldo. Ed il suo modo, da campione vero, di essere sempre decisivo. Nell’affollato reparto offensivo dei Red Devils però, la presenza di CR7 ha creato più di un malumore tattico. Alcuni giocatori stanno avendo infatti un minutaggio ridotto proprio a causa dell’intoccabilità del campione lusitano.

Non ci sono solo i mal di pancia di Edinson Cavani, che ha praticamente lasciato il posto all’ex Juve in tutte le partite di Premier e Champions disputate dal club inglese, a far discutere. Se la partenza dell’uruguaiano potrebbe e potrà essere nella natura delle cose, la voglia di cambiare aria di un altro giocatore rischia di sconvolgere le strategie di mercato di un top cub d’Europa. Che starebbe mettendo gli occhi sul talento insoddisfatto.

Chiuso da Ronaldo, Rashford dice basta: Barça in pole

Già sulle tracce proprio del Matador, il Barcellona sta sognando anche il colpo Marcus Rashford per l’attacco. L’attaccante inglese non trova lo spazio che vorrebbe all’interno dello schieramento tattico di Ralf Rangnick, il nuovo tecnico dei Red Devils: un problema già presente sotto la gestione Solskjaer, del resto. I difficili equilibri da trovare per “sopportare” la presenza di CR7 in attacco avrebbe fatto anche del giovane inglese una vittima illustre.

Secondo il portale catalano Elnacional.cat, Xavi avrebbe messo gli occhi su Rashford come colpo top per il mercato di gennaio. L’eventuale arrivo a Barcellona dell’ancor 24enne nativo proprio di Manchester potrebbe voler significare un possibile via libera per la Juventus sul fronte Cavani…

