Juventus in cerca di un bomber: colpo dalla Premier soffiato dal Barcellona

La Juventus continua ad avere come obiettivo primario quello di trovare un attaccante: bomber nel mirino soffiato dal Barcellona

Stagione complicata sin dall’inizio per la Juventus, che ha ritrovato in panchina Massimiliano Allegri dopo l’addio di Andrea Pirlo. Il suo ritorno non è stato dei migliori, con i bianconeri che hanno mostrato due facce. Tanta difficoltà in campionato e maggiore sicurezza in Champions League (debacle di Londra a parte).

Nel frattempo il calciomercato invernale si avvicina e la rosa bianconera ha un forte bisogno di una punta che sia una vera macchina da gol. Così la società continua a cercare soluzioni per rinforzare l’attacco, ma uno dei bomber messi nel mirino potrebbe essere soffiato dal Barcellona.

Juventus, Cavani più lontano: offerta irrinunciabile dal Barcellona

La ricerca del bomber per la Juventus continua. I bianconeri infatti hanno mostrato diverse lacune in attacco e Massimiliano Allegri vorrebbe rinforzi nella zona offensiva, in particolare un bomber che possa contribuire a suon di gol. Il mirino dei bianconeri si sarebbe soffermato da tempo su Edinson Cavani, attaccante del Manchester United.

Il bomber uruguaiano continua a trovare poco spazio nei ‘Red Devils’, soprattutto dall’arrivo di Cristiano Ronaldo in rosa. Il suo contratto scadrà nel 2022, ma ad anticipare tutti potrebbe essere il Barcellona. Infatti i blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro per Cavani. Nel dettaglio 3,5 milioni il primo anno e poi 4,5 milioni più bonus, che lo farebbero arrivare a 10. Dunque obiettivo vicino a sfumare per la Juventus.