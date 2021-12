Dopo tanti complimenti, Stefano Pioli deve incassare la ferocia delle critiche il giorno dopo Milan-Napoli: il tecnico è finito sul banco degli imputati

Dalle stelle alle stalle. A quasi due anni esatti di distanza dalla storica batosta rimediata a Bergamo dall’Atalanta (quel 5-0 dal quale in realtà partì l’era Pioli fatta di vittorie ed imbattibilità), il tecnico rossonero si appresta a vivere un Natale poco sereno. Certo, c’è ancora la gara di Empoli a consentire alla sua squadra di chiudere l’anno in bellezza, ma la sconfitta rimediata contro il Napoli domenica sera ha lasciato il segno.

Il giorno dopo il big-match di San Siro l’allenatore parmigiano è stato investito da un mare di critiche. Nel mirino degli addetti ai lavori sono finite le sue scelte di formazione – deleterie secondo alcuni – nonché un paragone impietoso con gli ultimi due colleghi contro i quali si è scontrato l’ex tecnico di Fiorentina e Lazio: Cioffi e Luciano Spalletti.

Milan, Pioli nell’occhio del ciclone: gli errori contro il Napoli

A Top Calcio 24 l’opinionista ed allenatore Carlo Pogliani è andato giù duro sulla formazione messa in campo da Pioli contro il Napoli: “Se il momento è particolare, devi affidarti a quelli più bravi”, ha esordito Pogliani. “Ballo–Toure e Krunic non devono andare mai in campo in questo momento, bisogna trovare la soluzione per non farli giocare. Per esempio, Florenzi nella finale degli Europei è entrato ed ha fatto il terzino sinistro. Doveva mettere Kalulu a destra e l’ex romanista a sinistra. Krunic ieri è stato deleterio, non ne ha azzeccata una. Gli ho messo 2 nella mia pagella, perché non potevo mettere zero. Se lo metti in campo, vuol dire che non sei un allenatore da grande club”.

L’opinionista ha poi chiosato parlando della posizione in campo sbagliata di un altro giocatore del Milan, per poi concludere con un duro attacco ancora verso il tecnico: “Anche Kessie, ieri sera, era fuori ruolo. Pioli ha sbagliato formazione nelle ultime partite. Spalletti lo ha incartato, così come ha fatto anche Cioffi con l’Udinese”.

