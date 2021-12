Cristiano Ronaldo finisce sotto accusa, che attacco: “Devastante”

L’atteggiamento di Cristiano Ronaldo a fine partita fa discutere: arriva l’attacco da parte della leggenda del Manchester United

Sono stati tre mesi intensi per Cristiano Ronaldo con il Manchester United. Il fenomeno portoghese ha siglato 7 reti in campionato e 6 in Champions League aiutando i ‘Red Devils’ a passare il turno ai gironi per accedere agli ottavi di finale. In Premier League invece lo United è al sesto posto a -7 dalla zona Champions anche se ha disputato due gare in meno.

Manchester United, critiche per Ronaldo e Bruno Fernandes per il comportamento a fine gara

Il risultato di ieri non è stato convincente: il Manchester United ha impattato per 1-1 contro il Newcastle in trasferta. Saint-Maximin aveva aperto le marcature al settimo minuto e Cavani ha ristabilito la parità al 71′. Quello che fa discutere però è l’atteggiamento di due dei calciatori più importanti come Bruno Fernandes e proprio Ronaldo.

Entrambi infatti hanno lasciato in campo mostrando delusione per il risultato e uscendo subito dal campo. Gary Neville non ha apprezzato il loro comportamento e lo ha criticato nelle ore successive: “È devastante per i giocatori più giovani se i due migliori guardano gli altri come se non fossero abbastanza bravi”.

Dunque aver disprezzato la propria squadra è un atteggiamento che non è piaciuto a tutti e ha portato alle critiche per Ronaldo e Bruno Fernandes.