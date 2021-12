Lukaku scatena la reazione dell’allenatore: risposta polemica

Il tecnico del Chelsea non ha gradito le parole di Lukaku e arriva la risposta: “La sua intervista porta confusione”

Nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, Romelu Lukaku ha manifestato il suo malcontento per ciò che sta vivendo con il Chelsea: “Fisicamente sto bene, non sono però contento della situazione, questo è normale. Penso che il mister abbia scelto di giocare con un altro modulo, io devo solo non mollare e continuare a lavorare ed essere professionista”.

Calciomercato, Tuchel contro Lukaku: “Ne discuteremo”

Queste sue parole hanno sorpreso il tecnico Tuchel, che nel corso della conferenza stampa ha commentato l’intervista di Lukaku: “Non ci piace, porta una confusione di cui non avevamo bisogno. Non vogliamo ingigantire la questione, è facile prendere alcune dichiarazioni fuori contesto e farne dei titoli, ma dobbiamo capire perché ha detto queste cose e cosa c’è dietro”.

“Sono sorpreso, anche perché qui non lo vedo infelice, anzi” – aggiunge il tecnico. “Ne discuteremo, ma lo faremo all’interno dello spogliatoio. Se sei un giocatore così importante come Romelu sei sempre sotto i riflettori. Dovresti sapere che tipo reazioni provocano parole come queste. A maggior ragione in un periodo in cui non stiamo vincendo con continuità”.

Dunque non è una situazione semplice quella tra Lukaku e il Chelsea e nelle prossime settimane si capirà cosa succederà.