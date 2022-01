Juventus, tentativo per il bomber: scambio in Premier

La Juventus programma il futuro e studia il da farsi per rinforzare l’attacco: spunta l’idea di scambio con il club di Premier League

Con l’inizio dell’anno nuovo, la Juventus proverà a portarsi avanti per sistemare la situazione inerente al proprio attacco. Si continua a lavorare per capire cosa fare con Alvaro Morata, che potrebbe lasciare i bianconeri per trasferirsi al Barcellona. Ci sono già diversi nomi che potrebbero prendere il suo posto e, secondo ‘Fichajes.net’, i bianconeri starebbero seguendo anche Pierre-Emerick Aubameyang.

Calciomercato Juventus, per l’attacco nel mirino c’è Aubameyang: scambio con il flop

L’attaccante gabonese può essere la soluzione per l’attacco ma chiaramente vista la concorrenza non sarà facile. In ogni caso non ha vissuto un mese semplice con l’Arsenal e per questo l’addio potrebbe essere più che probabile già nel mese di gennaio. Anche Barcellona, West Ham e Newcastle sono sulle sue tracce secondo il giornale spagnolo.

Massimiliano Allegri chiede l’arrivo di un bomber esperto e Aubameyang può considerarsi tale, viste le tante reti messe a segno in Premier League in questi anni. I ‘Gunners’ dunque potrebbero cederlo e per arrivare a lui, il tecnico Arteta potrebbe provare a chiedere uno scambio con Adrien Rabiot.

Il motivo è legato al fatto che il centrocampista francese piace al club di Premier League e allo stesso tempo sta deludendo in bianconero, per cui uno scambio potrebbe risolvere la doppia situazione.