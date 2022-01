Svolta totale per l’addio: l’annuncio che accende il calciomercato Juve

Potrebbe arrivare presto la svolta decisiva per l’addio di un calciatore: l’annuncio dell’allenatore accende il calciomercato della Juventus

Dopo le tante voci di calciomercato uscite negli scorsi giorni, la Juventus è tornata a mettersi alla prova sul campo. E lo ha fatto niente di meno che col Napoli, ripartendo subito col botto dopo la sosta. Il risultato, però, non ha sorriso alla ‘Vecchia Signora’ come voleva. O meglio, un po’ di delusione c’è, visto che la squadra di Allegri non è riuscita ad andare oltre al pareggio contro un avversario in piena emergenza.

Anzi, la formazione padrona di casa è anche passata sotto nel risultato intorno alla mezz’ora del primo tempo a causa della rete di Mertens. Ma la prestazione non è stata completamente da buttare via: il punto ottenuto dai torinesi è prezioso in ottica quarto posto (reale obiettivo stagionale) e in più ha ritrovato il gol Chiesa, appena rientrato dall’infortunio. I miglioramenti sul campo sono palpabili, ma qualcosa potrebbe aggiungersi dalla sessione di trasferimenti. D’altronde gennaio è appena iniziato e fino al 31 possono succedere molte cose. Senza la partenza di Morata (la cui telenovela col Barcellona però sembra non essere ancora terminata), il club di Agnelli guarda soprattutto a centrocampo.

Calciomercato Juventus, svolta per il futuro di Ramsey: c’è l’annuncio del grande ex

Per operare in entrata sono necessarie le uscite, viste che la quantità di soldi scarseggia adesso. In questo senso, potrebbero arrivare a breve novità importanti per quanto riguarda la cessione di Ramsey. Il gallese non rientra più nei piani della Juve, come confermato da Allegri: “È tornato dopo il permesso che aveva avuto per lavorare in Inghilterra, ma comunque è un giocatore in uscita“.

Il classe ’90 piace non poco a Patrick Vieira, tecnico del Crystal Palace, oggi uscito allo scoperto sul suo interesse: “Parliamo di un top player e di un giocatore che fa la differenza, se vuole tornare in Premier può essere un grande colpo. Se guardiamo al suo curriculum e alla sua esperienza, penso che migliorerebbe molte squadre in Premier League. Mi piace, come mi piacciono tanti giocatori. Se ci sarà la possibilità di acquistare un giocatore per rinforzarci allora ci penseremo, ma al momento siamo contenti così“. Pista da tenere d’occhio.