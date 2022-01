Lazio, Sarri fa sul serio: superata l’Inter per l’esterno

Maurizio Sarri ha individuato l’obiettivo per la fascia ma dovrà battere la concorrenza dell’Inter

La Lazio non ha iniziato il 2022 nel migliore dei modi. Il pirotecnico 3-3 casalingo con l’Empoli, ha impedito agli uomini di Sarri di restare aggrappati alla zona Champions League, sempre più distante. Sono pesate le disattenzioni in difesa, reparto in cui il mister attende dei rinforzi.

L’allenatore toscano è stuzzicato in particolare da Fabiano Parisi, terzino affrontato proprio in occasione dell’ultima gara di campionato. Classe 2000, può giocare su tutta la fascia sinistra. Nella stagione in corso ha raccolto 11 gettoni in Serie A, dimostrando una certa affidabilità. Il suo contratto termina nel giugno 2023 ma difficilmente resterà in Toscana fino a quella data. Sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter.

Calciomercato, Lazio in vantaggio sull’Inter per Parisi

La Lazio vuole soffiare Fabiano Parisi all’Inter. Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, il terzino sinistro dell’Empoli piace molto a Maurizio Sarri, che lo vorrebbe subito. Prima di procedere all’assalto del giovane 2000, Igli Tare dovrà operare in uscita per mantenere l’equilibrio dell’indice di liquidità.

Parisi è esploso nella passata stagione in Serie B, diventando uno dei protagonisti della promozione dei toscani con 2 assist e 1 gol, oltre a tantissime prestazioni di altà qualità confezionate nelle sue 20 presenze.