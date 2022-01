Juventus, la rimonta non basta | Allegri criticato: “Non ha un’idea di gioco”

La Juventus travolge in rimonta la Roma ma non soddisfa il giornalista: “La Juve è questa, non ha un’idea di gioco”

La rimonta sulla Roma ha permesso alla Juventus di restare aggrappata alla zona Champions League. Una vittoria insperata, soprattutto dopo il 3-1 (stupendo) di Lorenzo Pellegrini al 53′. I tre punti non mascherano le lacune degli uomini di Allegri, finito ancora nel mirino di Tony Damascelli.

Analizzando la partita ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista non ha risparmiato i bianconeri dalle critiche: “La Juve resta aggrappata al quarto posto, ma la squadra è quella che è, lo avete visto anche ieri. Due dei quattro gol li hanno segnati De Sciglio e Kulusevski. Ma non sono stupito – prosegue – la Juve è questa, non ha un’idea di gioco”. Damascelli ha successivamente toccato l’argomento Federico Chiesa, uscito anzitempo dal campo per un infortunio al ginocchio: “Quando perdi giocatori come Chiesa, perdi anche a livello caratteriale”.

Juventus-Roma, non basta il gol: Damascelli deluso da Dybala

Gli esami del ‘day after’ hanno evidenziato una lesione al crociato che costringerà l’asso della Juventus e della Nazionale a rientrare nella prossima stagione. Oltre al gioco di tutta la squadra, Tony Damascelli non ha gradito la prestazione di Dybala, nonostante la rete del momentaneo 1-1: “Dybala, gol bellissimo, e poi? Nulla, impalpabile. Ci sono episodi ogni tanto, qualche giocata – continua il giornalista -. L’unico significato che ha la vittoria è che la Juventus ha tre punti in più rispetto al 70′”.