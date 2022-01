Milan e Juventus, il Barcellona ci prova: c’è la proposta

Juventus e Milan lavorano insistentemente sul calciomercato e potrebbero pensare al colpo dal Barcellona: c’è la proposta

È un campionato avvincente quello che si sta vivendo in Serie A. Il Milan sta ottenendo risultati importanti e vuole provare ad avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica, mentre la Juventus sta deludendo le attese e sta provando a rialzarsi per ottenere quantomeno un posto in Champions League.

Calciomercato, il Barcellona offre il calciatore a Milan e Juventus

Sia Juventus che Milan intanto lavorano anche sul calciomercato e studiano le nuove mosse da attuare per gennaio. Potrebbe sorgere una nuova occasione direttamente dal Barcellona per quanto riguarda il reparto difensivo. I ‘Blaugrana’ avrebbero deciso di rinnovare Umtiti al ribasso e questo potrebbe aprire le porte a una nuova operazione.

Con il rinnovo del francese, infatti, il Barcellona inizierebbe a muoversi per sistemare un altro difensore. Clement Lenglet, infatti, potrebbe diventare un cedibile e la società potrebbe pensare di cederlo alla Juventus oppure al Milan.

Entrambe le società potrebbero approfittarne ma l’intenzione sembrerebbe quella di puntare a un ingaggio attraverso la formula del prestito.