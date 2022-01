Nuovo nome per la difesa del Milan, trattativa in corso: che sfida con Klopp

Nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per la retroguardia del Milan: trattativa in corso, sfida di fuoco con il Liverpool di Klopp

Juventus e Inter si stanno prendendo la scena in questi ultimi giorni di calciomercato. La sessione invernale sta regalando diverse sorprese, più di quanto ci saremmo potuti aspettare. Su tutte l’operazione Vlahovic, pronto a diventare a breve un giocatore della ‘Vecchia Signora’. Si parla di cifre sui 75 milioni di euro, che renderebbero il bomber serbo uno dei colpi più costosi di sempre realizzati a gennaio.

La ‘Beneamata’, dal canto suo, si sta muovendo concretamente per Gosens e l’affare è vicinissimo alla chiusura. Una novità in entrata nel rush finale potrebbe arrivare anche dal Milan. I rossoneri oggi hanno accolto Lazetic, il giovane attaccante ormai ex Stella Rossa è sbarcato in città per visite e firma. Ma il ‘Diavolo’ potrebbe non fermarsi qui. Resta sempre viva l’intenzione di prendere un difensore centrale, nonostante Maldini abbia alimentato i dubbi in questo senso. È vero che le riserve non stanno sfigurando e la rosa può essere considerata coperta in quella zona di campo senza l’Europa, ma l’assenza di Kjaer è troppo pesante ugualmente.

Calciomercato Milan, trattativa in corso per il difensore: duello di fuoco con Klopp

Dunque non è assolutamente da escludere lo sbarco di un centrale da qui al 31. Accantonata definitivamente la pista Botman, che potrebbe riaprirsi per l’estate, Maldini e Massara continuano a vagliare diverse opzioni in modo da accontentare mister Pioli. Stando a quanto si apprende da ‘Sky Sport’, sarebbe spuntato un nuovo profilo per il reparto difensivo. Si tratta di Malick Thiaw, giocatore in forza allo Schalke 04 in Bundesliga 2. Doppia nazionalità finlandese e tedesca, classe 2001, il prospetto in questione piace non poco ai lombardi.

Tant’è che avrebbero preso contatti con il club e ci sarebbe già una trattativa in corso. Ma l’operazione non è affatto scontata, perché sul talento 20enne (20 partite su 20 da titolare quest’anno) ci sarebbe pure la forte concorrenza del Liverpool di Jurgen Klopp. Al momento, sempre secondo il noto emittente satellitare, non c’è nessun accordo tra il Milan e lo Schalke. I rossoneri, però, fanno sul serio e potrebbero tentare l’affondo decisivo nelle prossime ore.