Calciomercato, assalto a Calhanoglu | L’Inter fissa il prezzo

Calhanoglu è uno dei pupilli di mister Simone Inzaghi. Le sirene inglesi potrebbero far vacillare Marotta, pronto ad incassare una cifra importante

Il mese di febbraio segue la bagarre del mercato di riparazione e da il via alla programmazione della stagione seguente. Nonostante gli impegni in Italia e in Europa, anche l’Inter è alle prese con la nuova sessione di calciomercato. Dai rinnovi ai corteggiamenti per i big, Marotta ha il suo ‘bel fa dare’.

Il ricchissimo sceicco diventato patron del Newcastle, potrebbe ‘sconvolgere’ il panorama calcistico europeo. Sono tantissimi gli obiettivi del club inglese – attualmente in piena lotta salvezza -, pronto a tornare nelle parti medio-alte della Premier League. Uno dei giocatori seguiti dai ‘Magpies’ è Hakan Calhanoglu, trequartista turco arrivato ad Appiano Gentile nell’estate 2021, dopo aver militato quattro stagioni al Milan. Simone Inzaghi è stato ripagato da 9 assist e 6 reti nelle 27 occasioni in cui ha deciso di schierarlo in stagione. Un rapporto di fiducia ‘minato’ dall’assalto del Newcastle, pronto a sborsare una cifra importante pur di portare Calhanoglu in Inghilterra.

Calhanoglu-Newcastle, l’Inter richiede 30 milioni

Hakan Calhanoglu potrebbe esordire in Premier League. Dopo aver militato in Germania con le maglie di Bayer Leverkusen, Amburgo e Karlsruher, e in Italia con le milanesi, il suo futuro può tingersi di bianco e nero, ovvero i colori del Newcastle.

La dirigenza nerazzurra non è disposta a fare sconti al ricco proprietario del club inglese, ed è pronta a chiedere un importo vicino ai 30 milioni. Una plusvalenza monstre, considerando che Calhanoglu è arrivato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Milan.