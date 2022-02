Juventus, Vlahovic non basta: “Ha sbagliato 54 passaggi”

La Juventus stende il Sassuolo e vola in semifinale di Coppa Italia: arriva però l’attacco alla squadra di Allegri

La vittoria contro il Sassuolo ha lanciato la Juventus in semifinale di Coppa Italia, con la squadra di Allegri che adesso dovrà confrontarsi con l’Atalanta per uno scontro diretto decisivo in vista della conquista del quarto posto valido per l’accesso alla prossima Champions League. Dal campo al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ è tempo però di registrare un nuovo attacco alla squadra torinese e ad un bianconero in particolare. Ai microfoni di ‘Radio Radio’ il giornalista Furio Focolari non ha risparmiato un’importante critica alla Juventus, nonostante la vittoria sul Sassuolo che ha lanciato i bianconeri in semifinale di Coppa Italia.

In tal senso, Focolari ha provato ad analizzare il match: “La Juventus non è stata bella, il primo tempo il Sassuolo l’ha dominato“. Parole dure quelle che colpiscono la squadra di Allegri e non solo. Il giornalista ha infatti poi messo nel mirino un giocatore in particolare, reo di aver sbagliato troppo contro la squadra neroverde: Weston McKennie. Una prova tutt’altro che convincente quella dello statunitense.



Juventus, McKennie nel mirino: c’è l’attacco

“McKennie ha preso una traversa, ma ha sbagliato 54 passaggi. Non si può sbagliare in Serie A un passaggio dietro l’altro, tutti sbagliati”.

Il pensiero di Focolari prosegue poi in vista della prossima partita di campionato contro l’Atalanta. “La Juve è una squadra in allestimento. Ha questo mostro in avanti, che ha risolto due partite. Ma non puoi pensare che le risolva tutte: a Bergamo serve di più”.

Una situazione ben chiara dunque per la Juventus che, adesso, dovrà vedersela con la squadra di Gasperini: Allegri e McKennie sono avvisati.