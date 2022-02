Roma, accontentato Mourinho: cessioni da 146 milioni, è rivoluzione

La Roma pianifica il futuro e prepara cessioni importanti per reinvestire i soldi e rinforzare la propria rosa: pronta la rivoluzione

È un’annata complicata quella che sta vivendo la Roma, che ha collezionato fin troppi passi falsi in questi mesi ed è sempre più lontana dal quarto posto in classifica, che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Jose Mourinho non sembra soddisfatto della rosa e per questo prepara le nuove mosse per crescere in futuro.

Calciomercato Roma, otto cessioni e tesoretto da 146 milioni di euro

Il primo passo per programmare la nuova Roma riguarda le cessioni e ci sono diversi calciatori in uscita che potrebbero portare un tesoretto importante. Si parte dal rinnovo di Mkhitaryan che potrebbe non prolungare e partire a zero, per poi arrivare agli addii di Diawara e Perez per circa 8 milioni di euro. Anche Veretout potrebbe essere un sacrificato e potrebbe salutare per circa 30 milioni.

Shomurodov non sta trovando troppo spazio e può essere inserito tra i cedibili: la Roma potrebbe farlo partire per circa 15 milioni di euro. Rivoluzione anche in difesa dove potrebbero salutare Ibanez per 30 milioni circa e Kumbulla per 10 milioni. Da risolvere anche la situazione Zaniolo, che in caso di addio potrebbe portare alla Roma un tesoretto da 45 milioni di euro.

Qualora tutte queste cessioni dovessero andare in porto, la Roma otterrebbe ben 146 milioni di euro e avrebbe il budget necessario per cambiare gran parte della rosa e accontentare le richieste del tecnico Mourinho.