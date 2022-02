Calciomercato Juventus, sorpresa Pogba: svolta e super offerta

La Juventus attende con ansia la decisione di Paul Pogba: arriva la super offerta per il talento del Manchester United

Il pari con l’Atalanta è ormai alle spalle per la Juventus di Massimiliano Allegri che nel prossimo anticipo di Serie A venerdì, affronterà il Torino per il Derby della Mole. Dal campo al calciomercato, uno dei grandi sogni della ‘Vecchia Signora’ rimane il ritorno di Pogba in Italia. Dopo aver monopolizzato la sessione invernale con i colpi Vlahovic e Zakaria, i bianconeri sono già proiettati alla prossima estate ed il nome di Pogba resta cerchiato in rosso sulla lista del ds Cherubini. Il campione francese, 16 presenze con 1 rete e 7 assist vincenti, piace a diversi top club in Europa.

LEGGI ANCHE >>>Dall’Inter alla Juventus fino al Milan: sfida totale per il centrocampista goleador

In tal senso, la scadenza ferma al 30 giugno 2022, rende il cartellino del gioello del Manchester United sempre più appetibile. Secondo quanto riportato da ‘Dailymail.co.uk’, nel futuro di Paul Pogba potrebbero esservi delle sorprese. Non è escluso che il campione francese possa anche rinnovare, dopo essere ritornato in campo, con il Manchester United. Un’ipotesi da tenere in considerazione, al pari dell’ormai noto interesse di Juventus, Real Madrid e Barcellona per il centrocampista di Rangnick.

LEGGI ANCHE >>>Assalto in Serie A, Inter e Juventus hanno la stessa idea

Pogba, c’è la super offerta dal PSG: la Juve rischia

Una svolta improvvisa, però, potrebbe far sfumare il grande ritorno a Torino del 28enne transalpino. Come riferito dall’Inghilterra, è il PSG la società che avrebbe intenzione di tentare un assalto deciso al giocatore del Manchester United. Si parla, infatti, di una super offerta per portare Pogba sotto la Tour Eiffel: l’ultimo grande contratto del talento francese in carriera.

Una situazione che, come già detto, può tagliare le gambe alla ‘Vecchia Signora’ che sogna ormai da tempo un Pogba-bis dopo la cessione del giocatore al Manchester United, per 105 milioni di euro, nell’estate 2016.

LEGGI ANCHE >>>La Juventus punta il talento della rivale: proposto Rovella

Situazione dunque in divenire, il destino di Paul Pogba verrà scritto nelle prossime settimane: pericolo PSG per la Juventu di Allegri.