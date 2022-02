Attacco frontale, Mourinho devastato: “Un grandissimo…”

Momento delicato per la Roma, dopo il pari contro il Sassuolo: arriva un nuovo duro attacco al tecnico dei capitolini, Josè Mourinho

La Roma non vive un momento fortunato. Due punti nelle ultime due gare di Serie A, una prestazione tutt’altro che esaltante contro il Sassuolo ed il quarto posto occupato dalla Juventus, prezioso per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League, lontano sei lunghezze. È chiaro come le aspettative, sin dall’approdo con lo ‘Special One’ nella Capitale, fossero diverse dalla classifica della squadra giallorossa. Al centro delle critiche vi è ancora una volta proprio l’allenatore lusitano: arriva il messaggio per il tecnico della Roma.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, testa a testa tra Juventus e Roma | Sfida per il talento

In tal senso, lo ‘Special One’ è destinato ad incassare un nuovo attacco. Il giornalista Fabio Ravezzani, attraverso Twitter, non le ha mandate a dire al tecnico lusitano, attaccandolo apertamente dopo il pari con il Sassuolo agguantato allo scadere grazie alla rete di Bryan Cristante: ecco il cinguettio che ‘asfalta’ lo ‘Special One’.

LEGGI ANCHE >>>Roma, Maitland-Niles non convince: Mou pesca dalla Juventus

Roma, nuovo attacco: Mourinho ‘asfaltato’

Il durissimo attacco del direttore di ‘Telelombardia’ non lascia scampo a Mourinho, chiamato a trovare subito la vittoria contro l’Hellas Verona.

Il giornalista ha così twittato:“Resto dell’idea che Mourinho sia un grandissimo allenatore. Di giornalisti“.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, Mourinho fa sul serio: affare con l’Inter

Il portoghese, mai messo in discussione dai vertici romanisti, dovrà dunque provare ad invertire la tendenza, da subito, per il bene della squadra giallorossa.