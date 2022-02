Roma, rinnovo congelato per Mkhitaryan ma il Milan si allontana

La Roma pensa al futuro ma il rinnovo di Mkhitaryan sembra sempre più lontano: si complica l’affare anche per il Milan

È una situazione delicata quella che sta vivendo Mkhitaryan, che dopo una stagione straordinaria è calato in questi mesi. Il suo futuro ora è più incerto che mai visto che il suo contratto con la Roma è stato rinnovato di anno in anno e per ora non c’è ancora un accordo per quanto riguarda il futuro.

Calciomercato Milan, Mkhitaryan in bilico: può finire in Russia

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la situazione dell’armeno è in una fase di stallo. Su di lui c’è anche il Milan ma l’intenzione sembrerebbe un’altra. Sia il calciatore che il club non vogliono rinnovare in questo momento e i risultati non eccelsi non aiutano.

I Friedkin infatti hanno congelato i rinnovi e ogni decisione è rimandata ai prossimi mesi. L’armento però piace a diversi club oltre al Milan e soprattutto sarebbero pronti all’assalto dalla Russia. Lì infatti potrebbe essere il suo futuro una volta appesi gli scarpini al chiodo per cui potrebbe essere una meta ideale.

In questa stagione Mkhitaryan ha giocato 24 partite e ha siglato 3 reti, numeri comunque importanti ma minori rispetto al passato.