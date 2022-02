Calciomercato Inter, affare fatto: firma già nelle prossime ore

Dopo il clamoroso tonfo in campionato contro il Sassuolo, l’Inter è già pronta ad ufficializzare la firma del big

Una sconfitta che brucia e che tiene più che aperto ogni discorso scudetto, in una corsa a tre per il prossimo tricolore. L’Inter si lecca le ferite dopo il ko di San Siro contro il Sassuolo e prova a voltare pagina rivolgendo le proprie attenzioni al calciomercato. Dopo gli arrivi di Caicedo e Gosens lo scorso gennaio, e i recenti rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ il club campione d’Italia sarebbe vicino ad una nuova ed importante firma.

Si tratta di Marcelo Brozovic, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022 con la ‘Beneamata’ ma che non è mai stato tanto vicino a rinnovare il contratto con l’Inter. Il talento croato, accostato a diverse big in caso di addio a parametro zero, continuerà a vestire la maglia nerazzurra.

Inter-Brozovic, firma imminente: cifre e dettagli

Secondo quanto riferito, il centrocampista firmerà un nuovo accordo fino al 30 giugno 2026 e la firma dovrebbe concretizzrsi già nelle prossime ore, con l’annuncio della società meneghina.

Brozovic, inoltre, arriverà a percepire un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Un colpo importante per la mediana di Simone Inzaghi che, dunque, potrà continuare a contare ancora sull’ex Dinamo Zagabria.