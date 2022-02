In uscita dal Barcellona: Mourinho pensa al colpaccio sulla fascia

La Roma inizia a pianificare i colpi per la prossima stagione e mette il mirino nel Barcellona: in uscita dal club catalano

Periodo difficile per la Roma di José Mourinho, che anche sabato alle 18 non è riuscita ad andare oltre il 2-2 contro il Verona, pareggio raggiunto grazie ai giovanissimi Volpato e Bove dopo essere andati sotto per 0-2. Certamente in casa giallorossa sono diversi gli aspetti da migliorare per tornare grandi.

Così in attesa di capire cosa ne sarà di questa stagione per i capitolini, la società inizia già a pensare a come rinforzare la rosa per la prossima stagione. La grande occasione per la fascia potrebbe arrivare dal Barcellona, con un terzino in uscita dal club catalano.

Roma, occasione Dest dal Barcellona: c’è anche la Juventus

La Roma si prepara sin da ora al calciomercato estivo ed è pronta a puntare il mirino in casa Barcellona per rinforzare le fasce. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, i giallorossi starebbero pensando a Sergino Dest per rinforzare la fascia destra, dove Karsdorp continua a non garantire buone prestazioni.

Il terzino statunitense classe 2000 nel Barcellona sta faticando a ritagliarsi spazio e fino ad ora ha collezionato 22 presenze. La concorrenza alla Roma sarebbe rappresentata però anche dalla Juventus, che da tempo osserva con interesse Dest. Dunque tra Mourinho e i bianconeri potrebbe accendersi una sfida infuocata per il terzino statunitense.