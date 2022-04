Il grande acquisto fa impazzire la Juve: affare da brividi

Clamoroso intreccio di mercato sul’asse Torino-Liverpool-Monaco: i bianconeri sognano il grande colpo in uscita dai Reds

Una notizia di mercato proveniente dalla Spagna scuote i destini di almeno tre club: un attaccante in forza al Bayern Monaco potrebbe clamorosamente cambiare aria al termine di questa stagione. Sulle sue tracce, oltre all’Arsenal, ci sarebbe niente di meno che il Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco potrebbe chiedere al suo club l’affondo per l’esterno, valutato almeno 70 milioni dai bavaresi. L’eventuale passaggio del talento ai Reds scatenerebbe un valzer di punte da cui potrebbe trarne beneficio la Juventus.

L’oggetto del desiderio dell’istrionico allenatore teutonico è Serge Gnabry, il 26enne esterno offensivo col contratto in scadenza nel 2023. Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ ha rilevato il forte interesse del club britannico sul giocatore. Considerando l’ottimo rendimento di Diogo Jota e il recente acquisto milionario di Luis Diaz, appare evidente che almeno un big, sul fronte offensivo dei Reds, potrebbe fare le valigie. La Juve sogna il grande colpo.

Salah e Mané: uno rischia di essere di troppo a Liverpool

Già al centro di indiscrezioni di mercato che lo vogliono lontano da Anfield dopo cinque stagioni ad altissimi livelli, Momo Salah potrebbe davvero salutare la truppa rossa a fine anno. La Juve ha già sondato il terreno con l’entourage del calciatore, per un colpo che sarebbe tanto stellare quanto complicato nel suo effettivo svolgersi. L’egiziano, che ha il contratto in scadenza nel 2023, appare lontano dal rinnovo con la dirigenza inglese. Il club bianconero potrebbe inserirsi nella difficile situazione contrattuale del giocatore con un’offerta comunque non inferiore agli 80 milioni, composta presumibilmente da cash+ contropartita tecnica.

L’altro giocatore che, un po’ a sorpresa, potrebbe rientrare nel novero delle star in partenza da Liverpool, è Sadio Manè, il velocissimo esterno senegalese che condivide con Salah la data di scadenza del contratto, nonchè l’età. Nemmeno a dirlo, la sola possibilità che Manè possa essere considerato cedibile da Klopp lascia sognare ad occhi aperti la dirigenza bianconera. Anche in questo caso l’affare non è certo di facile riuscita: l’ingaggio dell’attaccante e lo stesso prezzo del cartellino scoraggierebbero possibilità concrete di una fumata bianca. Si sa però che quando la Juve decide di comprare qualcuno (il caso Vlahovic insegna) tutto è possibile…