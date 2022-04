Dybala-Lautaro, può cambiare tutto: il nuovo piano dell’Inter

Molto del calciomercato estivo dell’Inter passerà dal futuro di Lautaro Martinez: intreccio Dybala, adesso Marotta modifica i piani

La bella vittoria per 3-1 a San Siro sulla Roma rilancia le ambizioni scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi che viaggia spedita verso il 20esimo tricolore della storia nerazzurra. I pensieri della società di Steven Zhang, ed in particolar modo di Marotta e Ausilio, non sono rivolti soltanto al campo. Il prossimo calciomercato estivo potrebbe vedere non poche sorprese all’attacco di Simone Inzaghi: al centro di tutto c’è Lautaro Martinez. Non è un mistero che dal destino del ‘Toro’ dipenderanno le prossime operazioni in entrata dei nerazzurri.

Lo show condito dalla terza rete dei meneghini contro la squadra di Mourinho ribadisce con forza il buon momento di Lautaro il cui futuro, a questo punto, può decisamente cambiare. Si è parlato di un addio, nonostante il rinnovo firmato fino al 2026, per una cifra vicina ai 70 milioni di euro: Atletico Madrid, e non solo, rimangono alla finestra. Adesso però Lautaro Martinez potrebbe rimanere a Milano: una pedina troppo importante che sta spingendo Marotta a rivalutare i piani per l’attacco.

Inter-Lautaro: ecco la priorità per l’attacco

Marotta continua a seguire la vicenda legata al futuro di Dybala, la ‘Joya’ piace sempre alla dirigenza nerazzurra. La priorità, però, adesso può diventare un’altra. Con la permanenza di Correa e Lautaro Martinez all’Inter, l’idea del club meneghino è quella di regalare un nuovo grande centravanti che possa alternarsi e rimpiazzare il 36enne Dzeko, in evidente fase calante nelle ultime settimane. Il nome che, tecnicamente, piace maggiormente all’Inter è sempre quello di Gianluca Scamacca.

La punta del Sassuolo, valutata non meno di 35 milioni di euro, ha le caratteristiche giuste per prendere in mano le chiavi dell’attacco dell’Inter. Anche dal punto di vista dell’ingaggio, poi, rispetto a Dybala che chiede almeno 8 milioni netti a stagione, il 23enne romano peserebbe molto meno sul monte ingaggi nerazzurro.

L’Inter non accantona del tutto Dybala ma con Lautaro apparentemente destinato a rimanere protagonista nella Milano nerazzurra, il colpo dell’estate può diventare Gianluca Scamacca, a segno 13 volte con 1 assist in 33 presenze con la maglia del Sassuolo.