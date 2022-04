Valzer dei portieri in Serie A: Spalletti e Inzaghi scatenati

Si preannuncia un clamoroso valzer di portieri in Serie A: Inter, Napoli e Cagliari le società coinvolte nel mega affare

L’ultima giornata di campionato, nonchè alcune situazioni contrattuali ancora lungi dall’essrere definite, potrebbero essere alla base di un complicato scambio di estremi difensori che coinvolge la porta di tre club di Serie A. Da un lato ci sono due giovani portieri emergenti, che però stanno vivendo un momento di forma opposto. Dall’altro un giocatore esperto, capitano di una big, che non è certo di rinnovare il suo contratto con la società.

I due club che vedrebbero un avvicendamento tra i propri pali sono Inter e Napoli. La società nerazzurra è ancora alle prese col dilemma Samir Handanovic, sui oltretutto grava l’ombra di Andre Onana, già acquistato in anticipo da Marotta. Il capitano sloveno ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, ma le trattative per la sua permanenza – legata anche all’aspetto tecnico – sono in una fase di stallo. Il club nerazzurro avrebbe però già pronto un nuovo profilo che si giocherebbe il posto col portiere africano attualmente militante nell’Ajax. Il valzer è pronto: i tasselli iniziano ad essere collocati nella loro nuova posizione.

Meret e Cragno pronti a cambiare maglia: Spalletti e Inzaghi scatenati

Secondo le ultime indiscrezioni, Alex Meret sarebbe in procinto di lasciare il club partenopeo. Già chiuso, nelle sue aspirazioni da titolare, da David Ospina, l’ex Udinese non ha certo migliorato il suo status con la clamorosa topica di Empoli. L’Inter, se non dovesse arrivare ad un accordo low cost per il prolungamento del contratto di Handanovic, potrebbe iniziare a sondare il terreno per l’estremo difensore azzurro. A quel punto il Napoli, a sua volta in attesa di capire cosa deciderà di fare l’estremo difensore colombiano, potrebbe volgere il proprio sguardo in casa Cagliari.

Spalletti avrebbe infatti chiesto alla società di intavolare una trattativa per Alessio Cragno, il giovane portiere del Cagliari destinato a lasciare l’isola a prescindere dalla permanenza in A del club rossoblu. A questo punto le tessere del puzzle tornerebbero a comporre un disegno coerente. Con Meret a Milano e Cragno a Napoli, Inzaghi e Spalletti vedrebbero accontentate le loro richieste.