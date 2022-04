Conte al PSG, il pupillo è in cima alla lista: l’Inter fa già il prezzo

Il tecnico salentino sa già su chi portare l’assalto in caso di un suo approdo nel club parigino: Marotta fissa il prezzo per trattare

In casa PSG c’è odore di grande rivoluzione. La stagione, non certo andata secondo le aspettative, volge al termine col ‘solo’ titolo di Campione di Francia guadagnato giusto qualche giorno fa. La dirigenza transalpina medita seriamente l’avvicendamento di Mauricio Pochettino sulla panchina del club: tra i candidati papabili, oltre a Zinedine Zidane, c’è anche Antonio Conte, l’attuale tecnico del Tottenham Hotspur.

Dopo aver fatto ‘razzia’ nella Juve con gli arrivi a Londra di Bentancur e Kulusevski, l’allenatore salentino vorrebbe ora guardare in casa Inter in vista di un suo possibile approdo nella capitale parigina. Con innumerevoli rumors, che già circolano, riguardanti Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez – accostati alla corte di Conte a prescindere da una sua permanenza o meno a Londra – c’è un altro nerazzurro che il tecnico vorrebbe assolutamente con sè nella sua nuova avventura. Un suo pupillo nella comune esperienza all’ombra del Duomo: un giocatore cresciuto esponenzialmente sotto la sua gestione.

Conte all’assalto di Barella: Marotta fissa il prezzo

Protagonista di un’altra ottima stagione – col solo calo di rendimento che ha coinciso con la flessione della sua squadra a febbraio – Nicolò Barella è uno dei giocatori più appetiti sul mercato internazionale. Spente sul nascere le indiscrezioni che lo vedevano accostato al Liverpool di Klopp, l’ex Cagliari è un punto fermo dell’undici di Simone Inzaghi. Conscio dell’importanza di un simile tassello in una squadra che voglia veramente rialzare la testa in campo europeo, Antonio Conte avrebbe pensato proprio a lui come al nome giusto per il nuovo centrocampo del PSG.

All’Inter, si sa, nessuno è incedibile per definizione. A fronte dell’offerta ‘giusta’ – come furono i 115 milioni di euro per Romelu Lukaku – tutti possono partire. Compreso il gioiello sardo. L’ad Beppe Marotta avrebbe già fissato il prezzo sotto il quale nemmeno si siederebbe al tavolo a discutere. 60-70 milioni o non se ne fa nulla. Il tecnico salentino aspetta il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo.