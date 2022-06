Super scambio in Premier, lascia la Juventus: Allegri ne prende due

Il calciomercato della Juventus può vedere un clamoroso scambio con il top club inglese: il big saluta i bianconeri

È stata un’annata decisamente deludente. Zero trofei, dopo 10 anni di continui successi, ed un quarto posto che non può bastare alla Juventus di Massimiliano Allegri. Ed è per questo che, in uno scenario al momento non così brillante, la sessione estiva di calciomercato sarà fondamentale per rilanciare il progetto bianconero. La ‘Vecchia Signora’ è sempre più vicina a Paul Pogba, che ha salutato ufficialmente il Manchester United ma non solo. Il club di Andrea Agnelli potrebbe concedere il via libera per l’arrivo di due nuove pedine in cambio di uno dei big a disposizione dell’allenatore toscano.

Intervenuto nella consueta diretta di ‘CMIT TV‘, Stefano Benzi ha rivelato come vi siano ben due offerte dalla Premier League per de Ligt. Il giornalista è sicuro: “So che ci sono offerte, a Londra si parla di due club in particolare. Newcastle e Manchester United. ten Hag vede in de Ligt il massimo, per lui sarebbe il biglietto da visita”. Ed è proprio da qui che, in caso di offerta irrinunciabile, la Juventus potrebbe ripartire. Dalla cessione dell’ex capitano dell’Ajax, valutato intorno ai 70-80 milioni e considerato ancora più incedibile visto l’addio di Chiellini.

Lo United vuole de Ligt: scambio due per uno

Alle giuste condizioni, però, i ‘Red Devils‘ potrebbero convincere la dirigenza bianconera a sedersi al tavolo e trattare per il campione olandese. IlManchester Unitedpuò quindi proporre ben due pedine pur di avere il via libera dalla ‘Vecchia Signora’ per l’addio di de Ligt alla Juventus. Da un lato Victor Lindelof, centrale svedese valutato 35-40 milioni e che nello scacchiere di Allegri rimpiazzerebbe proprio il 22enne di Leiderdorp al centro della difesa. L’ex Benfica, accostato negli anni scorsi anche alle milanesi, non sarebbe però il solo.

Anche Alex Telles potrebbe vestirsi di bianconero, tornando in Serie A dopo la breve esperienza con la maglia dell’Inter. È ormai evidente come la corsia mancina della squadra di Allegri cambierà volto (Alex Sandro e Pellegrini non sono incedibili) ed è per questo che il cartellino del talentuoso brasiliano può fare gola al club torinese. In questo caso il cartellino del laterale viene stimato in circa 20-25 milioni.

Oltre alle due contropartite, è chiaro come dall’Old Trafford metterebbero sul piatto un conguaglio cash che accontenti la richiesta bianconera: almeno 20-30 milioni. Situazione dunque in divenire ma Matthijs de Ligt può davvero dire addio alla Juventus: i ‘Red Devils’ sono pronti ad andare all’assalto del classe ’99.