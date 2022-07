Scambio con l’Inter: la Juve tenta Marotta

Il calciomercato della Juventus può passare da un ritorno di fiamma: nuovo tentativo di scambio con l’Inter

Manca poco più di un mese al ritorno in campo della Serie A che riprenderà il 13 e 14 agosto, in un’annata che sarà molto lunga e faticosa. Nel mezzo il Mondiale in Qatar a cui non parteciperà l’Italia. In tal senso, però, le big del nostro calcio hanno intenzione di rinforzare e allungare le rose, per evitare che a stagione in corso, soprattutto in ottica Mondiale, si rischi una coperta corta. E l’attuale sessione estiva di mercato sta già regalando non poche sorprese.

L’Inter ha ufficializzato Lukaku, Mkhitaryan, Onana e Asllani mentre la Juventus ha pochi minuti fa riabbracciato Pogba, oltre all’annuncio di Di Maria in bianconero per una stagione. Un calciomercato che può vedere nuovi contatti tra le ‘Vecchia Signora’ e la società di Steven Zhang, con i bianconeri che stanno valutando nuovamente un possibile scambio per le prossime settimane. La Juventus ha intenzione di riprovarci per uno big di Inzaghi.

Scambio Juve-Inter: Allegri torna su de Vrij

Si tratta di Stefan de Vrij, in scadenza tra un anno con l’Inter e che è entrato ormai da diversi mesi nel mirino della società torinese. Con l’addio di Chiellini e quello probabile di de Ligt, l’approdo di un centrale di spessore (magari di piede mancino) appare come un’urgenza impossibile da trascurare. Ecco perchè l’ex laziale può essere il profilo ideale, al quale arrivare tramite un’idea di scambio già ventilata in passato. La Juventus vorrebbe provare ad inserire nell’affare il cartellino di Juan Cuadrado che, come l’olandese, è in scadenza tra meno di dodici mesi.

Il colombiano, nonostante sia già scattato il rinnovo automatico per la prossima stagione (era in scadenza lo scorso 30 giugno) pare lontano dall’adeguare economicamente e prolungare oltre il 2023 con la ‘Vecchia Signora’. L’Inter, tra l’altro, potrebbe cedere Dumfries ed essere costretta a ricercare un nuovo terzino destro: l’esperienza di Cuadrado farebbe comodo a Simone Inzaghi.

Un’idea, una suggestione che può prendere corpo nelle prossime settimane: de Vrij a Torino ed il laterale colombiano nella Milano nerazzurra.