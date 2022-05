Dumfries ai saluti: l’Inter prende il sostituto

Le voci sull’addio di Dumfries si fanno sempre più forti. L’Inter, intanto, corre ai ripari e pensa già al sostituto

Denzel Dumfries ha convinto tutti quest’anno. Dopo un inizio di ambientamento, l’esterno olandese si è preso con merito la titolarità sulla corsia di destra, diventando un vero e proprio insostituibile da 5 gol e 5 assist in Serie A. L’investimento da circa 15 milioni fatto da Marotta si è dimostrato azzeccattissimo.

Le sue prestazioni, però, hanno destato l’interesse di molti club. Su tutti ci sono Manchester United e Bayern Monaco, che sembrano pronti a fare carte false per assicurarselo. La dirigenza nerazzurra ne fa una valutazione attorno ai 35-40 milioni di euro, sempre che il suo valore non cresca ulteriormente nel finale di stagione.

L’Inter, dal canto suo, dovrà correre ai ripari al più presto. Se si decidesse di optare per il ‘sacrificio’ di Dumfries, i nomi in ballo per prenderne il posto sono essenzialmente quattro.

Post Dumfries: quattro nomi in ballo

Il primo è un pupillo di Inzaghi, ossia Manuel Lazzari. L’esterno della Lazio sta trovando finalmente un po’ di continuità con Sarri, ma tornare dal tecnico che più lo ha valorizzato e poter giocare anche in Champions League sarebbero sicuramente cose gradite.

Un’alternativa è quella che porta all’ex Milan Diogo Dalot, che potrebbe creare una sorta di asse con il Manchester United. Il classe ’99 conosce già il nostro campionato e ha doti fisiche e atletiche che potrebbero adattarsi molto bene al gioco di Inzaghi.

Un’altra pista aperta, però più costosa, è quella di Nahuel Molina dell’Udinese. Sull’esterno argentino c’è anche la forte concorrenza della Juventus da valutare, oltre ad un investimento più oneroso data l’ottima stagione del classe ’98.

Infine, più defilata, è la suggestione del ritorno in Italia dell’ex Atalanta Timothy Castagne. Il classe ’95 non è un inamovibile in Premier League, ma l’esborso fatto dal Leicester di 21 milioni è sintomatico della difficoltà della trattativa. In attesa di riscontri sul futuro di Dumfries, l’Inter continuerà a monitorare le situazioni di questi quattro papabili acquisti.