Il Milan dei “fratelli”: sogno da 50 milioni per la difesa di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere nel mirino Lucas Hernandez, difensore centrale del Bayern Monaco: le ultimissime notizie in sede di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli è a sempre meno ore dalla delicatissima sfida di Serie A contro il Verona di Igor Tudor. I rossoneri, attualmente al primo posto nel campionato italiano di Serie A, stanno cercando di vincere il 19esimo scudetto della loro storia contro l’Inter di Simone Inzaghi, in perenne rincorsa dopo aver fallito la chance di sorpasso a Bologna.

Nel frattempo non si fermano le discussioni in sede di calciomercato anche in vista della prossima stagione. Il Diavolo, che potrebbe finire nelle mani di InvestCorp, è a caccia di grandi nomi per rilanciarsi anche in Europa dopo un girone di Champions non particolarmente esaltante nell’ultima stagione. Sono tanti i nomi caldi e molte le necessità di intervento all’interno della rosa rossonera forse a partire dal reparto centrale della difesa.

Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano dei rossoneri, è in scadenza di contratto e Simon Kjaer rientrerà dall’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Questo potrebbe portare il Milan a riflettere su un eventuale arrivo al centro della difesa. In quest’ottica, attenzione al profilo di Lucas Hernandez, fratello di Theo, attualmente in forza al Bayern Monaco. E’ lui il grande sogno di mercato e, forse, il regalo scudetto del nuovo Milan.

Calciomercato Milan, Theo e Lucas insieme? Ecco i dettagli

Lucas Hernandez ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 50 milioni di euro. Una cifra altissima per il classe 1996 che potrebbe però essere smussata dalla sua situazione contrattuale. Il giocatore della nazionale francese è infatti in scadenza nel 2024, una durata non troppo lungo che aprirebbe ad uno sconto da parte del club bavarese.