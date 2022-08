La mossa di Allegri: ecco il colpo a casa Gerrard

Per l’ultimo colpo di mercato la Juve guarda in Premier League: nel mirino un giocatore alle dipendenze di Steven Gerrard

Dopo due pareggi consecutivi in campionato – accompagnati dalle solite polemiche, che hanno visto Max Allegri finire nel mirino della critica – la Juve cerca nel mercato la soluzione ai suoi problemi. Sistemato il reparto offensivo con l’arrivo di Arek Milik, è il centrocampo il settore sul quale si stanno concentrando maggiormente gli sforzi della dirigenza bianconera.

La telenevola Leandro Paredes non sembra volgere, almeno per ora, ad una felice e rapida – visto l’imminente chisura della finestra di scambi – conclusione. Il PSG non ha ancora accettato l’offerta bianconera, e il giocatore continua a sedere in panchina, come accaduto nel match di domenica sera contro il Monaco. Il tempo stringe, e allora Federico Cherubini e soci starebbero pensando ad un piano B. Di lusso. Che getta lo sguardo Oltremanica. Un brasiliano militante nell’Aston Villa di Steven Gerrard può essere il clamoroso colpo last minute del mercato bianconero.

Allegri rompe gli indugi: pronto l’assalto a Douglas Luiz

Con un valore di mercato pari a 38 milioni di euro – ma il contratto in scadenza nel giugno del 2023 – Douglas Luiz è uno dei migliori giocatori di Premier tra quelli non affiliati alle Big 6. Il brasiliano classe ’98 è una pedina insostituibile nello scacchiere tattico di Steven Gerrard, che su di lui ha imperniato il centrocampo dei Villans. Il mancato accordo sul rinnovo del contratto è però una spina che non lascia dormire sonni tranquilli nè ai tifosi del Villa nè allo stesso tecnico. In sifffatta situazione la Juve starebbe provando il clamoroso inserimento.

Intendiamoci, la Juve potrebbe anche decidere di aspettare fino al’ultimo Paredes, rischiando però di restare col cerino in mano. Ma potrebbe anche verosimilmente optare per un assalto milionario al giocatore, che potrebbe essere affascinato dall’idea di giocare in Champions League. Il dado è tratto, i bianconeri sono pronti al colpo milionario al foto-finish.