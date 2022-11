Highlights | Serie A, Salernitana-Cremonese pari spettacolo: Empoli di misura sul Sassuolo

Vince l’Empoli con il gol di Baldanzi sul Sassuolo, mentre Salernitana e Cremonese pareggiano 2-2 in una partita infuocata

Spettacolo all’Arechi di Salerno tra Salernitana e Cremonese. Una sfida in cui entrambe cercano punti salvezza, in particolare gli ospiti, ancora in cerca della prima vittoria in Serie A. Il match è ricco di gol e ad aprire le danze è il bomber Kristopf Piatek, che dopo soli tre minuti porta in vantaggio i padroni di casa con un guizzo in area.

Solo dieci minuti è Okereke a firmare il pareggio della Cremonese e rimettere tutto in gioco. Al minuto 37′ la Salernitana torna nuovamente in vantaggio grazie al gol di Coulibaly pescato bene da Candreva. Ripresa ricca di occasioni e nel finale la Cremonese pareggia con Ciofani, che si fa parare il rigore e sulla respinta segna il gol del definitivo 2-2.

Empoli-Sassuolo 1-0: Baldanzi regala i tre punti ai toscani

Dopo due sconfitte consecutive contro Juventus e Atalanta, l’Empoli torna alla vittoria battendo il Sassuolo per 1-0. Una partita molto fisica in cui ci sono occasioni da una parte e dall’altra, ma a sbloccare il match è Baldanzi che in area supera Consigli e fa 1-0. Il gol di vantaggio per i padroni di casa tiene fino alla fine nonostante il Sassuolo crei diverse occasioni, senza però riuscire a concretizzarle. A breve saranno disponibili gli highlights del match.